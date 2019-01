Bắt giam hàng loạt nghi phạm cho vay nặng lãi ở nhiều địa phương

Phát tờ rơi cho vay “tín dụng đen” Sáng 17.1, Công an TT.Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hợp (28 tuổi, ở xóm 6, xã Trắc Bình, H.Kim Sơn, Ninh Bình) khi đang phát tờ rơi tuyên truyền cho vay không cần giấy tờ theo hình thức “tín dụng đen”. Trước đó, ngày 16.1, tiểu thương ở chợ Gành Hào đến công an trình báo: một thanh niên vào khu vực chợ phát card, tờ rơi cho vay không cần giấy tờ. Xác định đây là nghi can thực hiện hành vi cho vay tiền theo hoạt động “tín dụng đen”, Công an TT.Gành Hào đã cử lực lượng đến xác minh vụ việc. Thấy công an, Hợp đột ngột bỏ chạy nhưng đã bị công an khống chế. Tại cơ quan công an, Hợp khai nhận, cách đây 3 ngày, một người đàn ông ở tỉnh Cà Mau đưa cho Hợp xấp card, tờ rơi với nội dung “Hỗ trợ tài chính - vay trả góp - không giữ giấy tờ” và yêu cầu Hợp phát hết 1.000 card cùng hàng trăm tờ rơi sẽ được trả tiền công là 150.000 đồng. Hợp mới phát được khoảng 200 card cho tiểu thương thì bị công an bắt giữ. Trần Thanh Phong