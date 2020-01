Bắt giam kế toán trưởng, thủ quỹ bưu điện ở Quảng Nam tham ô 105 tỉ đồng

Sáng 11.1, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Ngọc Anh (46 tuổi) và Phạm Thị Diễm (41 tuổi, cả hai là nhân viên của Bưu điện thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi tham ô tài sản