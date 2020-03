Bắt giam một trưởng phòng cấp huyện ở Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo

Chiều 20.3, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng Lao động – Thương binh – xã hội thị xã Hoàng Mai (thuộc UBND thị xã Hoàng Mai), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản