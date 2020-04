Bắt giam người tung tin 'Thái Nguyên có người chết vì Covid-19' để trả thù người yêu cũ

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 18.4, một lãnh đạo Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình).

Cụ thể, Hải bị khởi tố hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; đưa tin sai sự thật trên tài khoản mạng xã hội Facebook liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo Công an huyện Phú Bình, trong ngày 6.4 vừa qua, tài khoản Facebook “Toc dep Thanhtinh” có đăng tải thông tin: “Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do Covid mà nhà nước mình lại giấu" và hình ảnh kèm theo dòng chữ: "Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành".

Khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Phú Bình xác định, chủ tài khoản này là một phụ nữ làm nghề cắt tóc tại xã Tân Khánh. Tuy nhiên, người phụ nữ này phủ nhận việc đăng tải thông tin trên.

Qua làm việc, người phụ nữ này cho biết từ năm 2016 đã có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Hải và có tiết lộ mật khẩu tài khoản cho Hải.

Cho đến tháng 6.2019, sau khi hai người chia tay, Hải đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và thay đổi mật khẩu.