Bắt giam thanh niên ngổ ngáo vượt chốt kiểm soát, tấn công cán bộ phòng dịch

Ngày 22.5, đại úy Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Thuận Thành ( Bắc Ninh ), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thuận Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Tài (33 tuổi, trú xã Dương Quang, H.Gia Lâm, Hà Nội), để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ