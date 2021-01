Bắt giữ 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua Facebook

Chiều nay 26.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an TX.Duy Tiên vừa điều tra, xác minh và tiến hành bắt giữ 15 đối tượng do Lê Tiến Quyền (29 tuổi, ngụ thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cầm đầu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Theo đó, thời gian gần đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Duy Tiên thường xuyên nhận được phản ánh của một số người dân về việc bị một nhóm đối tượng có trang Facebook Shinhan đăng quảng cáo bán mặt nạ làm đẹp Hàn Quốc và tuyển cộng tác viên bán hàng với mức thù lao 100.000 đồng/ngày khi đăng bán sản phẩm cho nhóm.

Khi những người rảnh rỗi muốn kiếm thêm thu nhập từ kinh doanh trên mạng mắc bẫy, nhóm đối tượng này yêu cầu họ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và đăng bài bán hàng cho nhóm.

Tiếp đó, nhóm này cho người đóng giả làm khách hàng đặt hàng với số lượng lớn. Lợi dụng sự cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh, sau khi "cộng tác viên" "chốt" đơn hàng của khách hàng sẽ quay lại đặt hàng của nhóm Quyền để giao dịch với giá mua hàng là 399.000 đồng/hộp và bán ra với giá 599.000 đồng/hộp.

Khi "cộng tác viên" nhận được hàng và thanh toán thì nhóm của Quyền khóa tài khoản, chặn Facebook, đồng thời không nghe điện thoại.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quyền khai nhận đã phân công cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và chia làm 3 tổ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7.2020 đến nay, nhóm của Quyền đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.