Bắt giữ 26 nghi phạm trong vụ nổ súng hỗn chiến ở Cần Thơ

Nguyên nhân xác định ban đầu là mâu thuẫn tiền bạc trong việc cá độ bóng đá

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.3, tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, xảy ra hỗn chiến giữa nhóm đến từ TP.HCM do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cầm đầu và nhóm tại TP.Cần Thơ do Đặng Quang Minh (44 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cầm đầu. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, có sử dụng vũ khí quân dụng bắn 2 phát súng và dùng hung khí tự chế đâm chém nhau.

Nhận tin báo, Công an TP.Cần Thơ nhanh chóng có mặt bao vây, khống chế, bắt giữ 14 nghi phạm. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 súng quân dụng K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 ô tô 16 chỗ BS 51B-112.41. Đến 21 giờ cùng ngày, công an truy bắt thêm 6 nghi phạm. Trong đó, công an xác định Minh và Bình là 2 đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến , đồng thời xác định nghi phạm nổ súng là Lê Quang Dinh (36 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều - thuộc nhóm ở Cần Thơ). Dinh cũng là nghi phạm bị chém trọng thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 4.3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết từ thông tin phối hợp của Công an TP.Cần Thơ, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm, trong đó có Nguyễn Thanh Bình.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, khuya 3.3, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe của Bình xuất hiện ở cửa ngõ TP.Cà Mau. Sau khi gửi ô tô tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.5), nhóm này đến ở tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (P.6). Sau đó, có ô tô đến đón về khách sạn thuộc ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP.Cà Mau thuê phòng nghỉ. Qua theo dõi, sáng 4.3, lực lượng công an kiểm tra khách sạn và bắt giữ các nghi phạm.