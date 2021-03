Kinh hoàng vụ nổ súng ở Cần Thơ: Bắt giữ nghi can cầm đầu

Liên quan đến vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên gây xôn xao dư luận Cần Thơ, ngày 4.3, Công an Cà Mau bắt giữ 1 nghi can cầm đầu.

Theo thông tin từ Công an Cà Mau tỉnh Cà Mau, sau khi nhận thông tin phối hợp của Công an Cần Thơ về việc truy bắt người tham gia vụ giải quyết "nợ nần" bằng súng quân dụng , đến khuya ngày 3.3, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an Cà Mau phát hiện xe của nghi can Nguyễn Thanh Bình xuất hiện ở cửa ngõ vào TP.Cà Mau.