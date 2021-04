Bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về An Giang 'tìm đường' đi Campuchia

Sáng 7.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc H.Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ 4 người Trung Quốc có mặt tại Khu công nghiệp Xuân Tô (TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.