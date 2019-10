Bắt giữ đôi nam nữ mua ma túy từ TP.HCM về An Giang phân phối

Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Lộc Nam (33 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (28 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Nguyễn Thị Ngọc Nhi tại cơ quan công an Ảnh: Linh Giang

Trước đó, tối 20.10, trong lúc tuần tra trên Tỉnh lộ 941, khi đến khu vực ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an H.Tri Tôn (An Giang) phát hiện Nam điều khiển xe máy BS 67K1 - 686.83 chở Nhi có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trên người Nhi 2 bọc ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, trọng lượng trên 155 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngay trong đêm, Công an H.Tri Tôn phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam và Nhi. Tại đây, công an tiếp tục thu giữ nhiều bọc ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng với trọng lượng khoảng 104 gram, 1 cân tiểu ly và trên 160 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Nam khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc ni lông là ma túy đá được Nam mua tại TP.HCM đem về An Giang bán lại kiếm lời. Được biết, Nam bắt đầu mua bán ma túy cho người nghiện sử dụng từ tháng 8.2018.