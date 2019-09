Bắt giữ đường dây vận chuyển 80 bánh heroin giấu trong hộp xốp

Chiều 19.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C05) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn tại tỉnh Nam Định