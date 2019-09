Triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về TP.HCM, thu giữ súng, đạn

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TPHCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Bộ công an, Công an Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức đã triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM và bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35 kg ma túy các loại.