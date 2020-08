Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản du khách người Ba Lan ở Hội An

Ngày 31.8, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ Phạm Hữu Vĩnh (30 tuổi, ở P.Thanh Hà, TP.Hội An) để điều tra về hành vi " cướp giật tài sản ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 27.8, chị Anastazja Barbara Szagajdenko (quốc tịch Ba Lan, tạm trú P.Tân An, TP.Hội An) đang mở cổng để vào nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy giật ba lô đang để trong giỏ xe đạp. Trong ba lô có 4 triệu đồng và 4 thẻ ngân hàng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Hội An khẩn trương rà soát các nghi can, đến khoảng 8 giờ ngày 28.8, lực lượng chức năng xác định Phạm Hữu Vĩnh chính là nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên nên tiến hành bắt giữ. Số tài sản do Vĩnh cướp giật đã trao trả cho du khách quốc tịch Ba Lan