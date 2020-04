Hẹn ngày trở lại Hội An!

Dù vậy, với họ đây là những trải nghiệm thú vị, đong đầy cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam

Trải nghiệm rất đặc biệt

Bà Cristina Daus cùng đoàn du khách gồm 15 người từ Romania đến du lịch tại Hội An . Thật không may cho đoàn du khách, họ phải chịu cách ly y tế bắt buộc khi có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Hết hạn cách ly cũng là ngày họ phải lên máy bay rời Việt Nam về quê nhà. Những ngày cách ly tập trung tại Hội An Beach Resort để lại nhiều ấn tượng cho cá nhân bà Cristina Daus lẫn đoàn du khách Romania về những con người xa lạ nhưng tràn đầy tình cảm. “Họ luôn thường trực nụ cười trên môi. Bạn có thể cảm nhận thấy nụ cười, ngay cả đằng sau khẩu trang. Nhân viên, có thể là nhân viên chính quyền địa phương hoặc lực lượng cảnh sát, nhưng họ xử lý, hành xử mọi thứ với sự lịch thiệp… Chúng tôi đã cảm thấy thực sự được chăm sóc, phục vụ rất tốt”, bà Cristina Daus thay mặt đoàn du khách gửi thư cảm ơn nhân viên, đội ngũ y tế và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Theo bà Cristina Daus, đây là lần thứ 3 bà đến Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên tiếp xúc với cùng một nhóm người như vậy trong thời gian cách ly vì dịch bệnh Covid-19 . “Tôi có thể nói tất cả các bạn là đại diện tuyệt vời của đất nước bạn. Ngay cả những khách du lịch khó chịu nhất cũng phải thừa nhận điều đó và tự hỏi rằng tìm đâu nơi nào khác chúng ta được đối xử tuyệt vời như vậy, trong tình huống như thế này?”, bà Cristina Daus cảm kích. Thay mặt cho cả đoàn, bà Cristina Daus cho rằng họ sẽ luôn nhớ “những ngày tháng bị cách ly tại Việt Nam” là một trải nghiệm rất đặc biệt. “Vì Hội An là địa điểm văn hóa yêu thích của tôi ở Việt Nam và vì tôi đặc biệt yêu thích thời gian diễn ra Đêm hội trăng rằm. Tôi hy vọng rằng sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2 sẽ sớm dừng lại để tôi có thể quay lại với các nhóm khách du lịch khác, để cho họ thấy vẻ đẹp của đất nước bạn”, bà Cristina Daus trải lòng.

Đoàn du khách vừa đến Hội An đã phải cách ly do có liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 Ảnh: H.T

Việt Nam mãi mãi ở lại trong tim !

Trong thời gian cách ly tại Hội An, vợ chồng du khách người Ba Lan, bà Joanna Zytkowska và ông Danusz Zytkowski, khẳng định: “Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, với những trái tim đẹp!”. Vợ chồng bà Joanna Zytkowska cho biết họ đã dành 11 trong tổng số 16 ngày nghỉ phép để… vào ở khu cách ly tập trung tại TP.Hội An. May mắn là hai vợ chồng người Ba Lan này cũng đã có 5 ngày thăm viếng phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, với những trái tim đẹp! Vợ chồng bà Joanna Zytkowska và ông Danusz Zytkowski, người Ba Lan

Là đồng hương với kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowsky (người có công lớn trong công tác bảo tồn Khu đền tháp Mỹ Sơn; phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, góp phần để Hội An, Mỹ Sơn được công nhận di sản văn hóa thế giới ), hai ông bà rất vui khi được nghe nhiều câu chuyện thú vị về người đồng hương của mình đã từng đến - sống - và cống hiến tâm sức, trí tuệ cho Quảng Nam.

Bà Joanna Zytkowska nói rằng gia đình bà sẽ không thể nào quên những tình cảm đặc biệt của đội ngũ y tế, nhân viên phục vụ, kể cả những cư dân Hội An. “Chúng tôi vô cùng cảm động khi được quan tâm trong thời gian khó khăn của dịch Covid-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim chúng ta mãi mãi!”, vợ chồng bà Joanna Zytkowska bộc bạch cảm xúc của mình và tâm nguyện rằng sẽ trở lại Hội An: “Chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của mình”.

Du khách vui mừng sau thời gian hết hạn cách ly y tế tại Hội An Ảnh: Hữu Trà

Hẹn được gặp lại du khách

Đã có hàng trăm du khách quốc tế hăm hở đến Hội An, Quảng Nam du lịch, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đặc sắc… ở vùng đất “nhân tình thuần hậu”, nhưng “mộng ước” bất thành vì đại dịch Covid-19 . Nhiều người không may đã phải cách ly y tế ngay khi vừa đặt chân đến Hội An. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An, cho rằng chính quyền đã kịp thời vận động, cách ly tập trung du khách bay cùng chuyến hoặc có liên quan đến các bệnh nhân Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho du khách lẫn cộng đồng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để hỗ trợ du khách một cách tốt nhất, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng viết thư gửi lời cảm ơn các du khách đã lựa chọn TP.Hội An làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình. “Chúng tôi đang tập trung các biện pháp phòng, chống quyết liệt để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, giữ vững ổn định xã hội theo chỉ đạo chung của Chính phủ. Vì vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi ông/bà không may thuộc diện phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm”, ông Lê Trí Thanh viết trong thư và mong muốn du khách chấp thuận cách ly y tế bắt buộc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc du khách luôn mạnh khỏe, có thêm trải nghiệm và lưu giữ nhiều kỷ niệm tốt đẹp về con người và vùng đất này; đồng thời mong muốn gặp lại các du khách trong những chuyến du lịch sau. “Với tinh thần trách nhiệm của chính quyền, tình cảm và sự chân thành của người dân địa phương, chúng tôi hy vọng Hội An, Quảng Nam sẽ luôn là một ưu tiên lựa chọn khi du khách đến với Việt Nam”, ông Lê Trí Thanh viết, kỳ vọng du khách sẽ trở lại khi đại dịch Covid-19 đi qua.