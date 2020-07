Cướp tài sản, tống tiền chủ doanh nghiệp vì 'kiện hàng bí ấn'

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển Max Sài Gòn (trụ sở Q.Tân Bình, TP.HCM) do anh Nguyễn Kim Quý và vợ là Nguyễn Thị Chung làm chủ. Ngày 15.10.2017, công ty có nhận một kiện hàng khối lượng khoảng 7 kg do một người tên Hương (không rõ lai lịch) gửi đi Hà Nội bằng đường hàng không. pháp

Khoảng 15 ngày sau, có nhiều số điện thoại gọi cho chị Chung, cho biết muốn nhận lại kiện hàng của vị khách tên Hương. Chị Chung trả lời kiện hàng đã bị Công an giữ do nghi ngờ là ma túy. Ngày 5.12.2017, Đãng đến Công ty Max Sài Gòn gặp anh Quý để đòi lại kiện hàng. Do vợ chồng anh Quý đe dọa sẽ báo công an nên Đăng bỏ về. Vì sợ hãi, vợ chồng anh Quý phải chuyển công ty đến địa điểm mới để kinh doanh