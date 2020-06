Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở Thanh Hóa

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Cường (21 tuổi, ngụ tại P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về các hành vi gây thương tích và cướp tài sản

Trước đó, rạng sáng ngày 6.6, Nguyễn Ngọc Cường đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Nhi (số 260, đường Trần Hưng Đạo, P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) để lấy trộm vàng. Tiệm vàng do chị Phan Thị Lan (39 tuổi, ngụ tại TP.Thanh Hóa) làm chủ, thuê lại nhà của ông Võ Duy Chúc (ngụ tại địa chỉ tiệm vàng).

Khi Cường đang chuẩn bị thực hiện hành vi đạp phá tủ kính để lấy vàng , thì ông Võ Duy Chúc và bà Hoàng Thị Vang (vợ ông Chúc) tỉnh giấc, phát hiện nên ra ngăn cản. Ngay lập tức, Cường rút 1 con dao thủ sẵn trong người ra chống trả, gây thương tích cho ông Chúc và bà Vang. Tiếp đó, Cường đập phá tủ kính lấy đi 2 lượng vàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Ngọc Cường là thủ phạm gây án, nên đã tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.