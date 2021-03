Bắt giữ người trốn cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Chiều 6.3, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND H.An Phú (An Giang), cho biết sau nhiều giờ truy tìm, đến cuối giờ chiều cùng ngày lực lượng Bộ đội biên phòng Xà Xía (TP.Hà Tiên, Kiên Giang) đã bắt được Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi, ngụ H.Tứ Kỳ, Hải Dương) tại tuyến biên giới Hà Tiên, sau đó làm thủ tục đưa đi cách ly.

Trước đó, tỉnh An Giang nhận được thông tin từ phía Campuchia cho biết Hậu là một trong 4 người VN đang cách ly tập trung tại casino Yongyuan (Campuchia) và sáng 6.3 người này đã bỏ trốn. Qua truy xét, phía Campuchia xác định Hậu đã nhập cảnh trái phép vào Việt N am qua địa bàn H.An Phú nên đề nghị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp truy tìm để đưa người này đi cách ly theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chỉ đạo Công an tỉnh An Giang phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND H.An Phú tổ chức truy tìm Hậu, đồng thời kêu gọi người dân khu vực biên giới nếu phát hiện Hậu thì nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Q.1 (TP.HCM) phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun thuốc khử trùng một khách sạn trên địa bàn P.Bến Thành (Q.1), đồng thời điều tra, làm rõ vụ nhóm 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép , cư trú tại khách sạn này.