Bắt giữ sà lan 400 tấn khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

Chiều 5.6, thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An , cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ nhóm người có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông . Đây là vụ khai thác cát quy mô lớn với đông người tham gia.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An tuần tra trên sông Vàm Cỏ Đông , đoạn qua xã An Thạnh, H.Bến Lức, phát hiện 5 người trên sà lan mang số hiệu LA-05300, trọng tải khoảng 400 tấn, đang khai thác cát trái phép.