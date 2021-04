Bắt giữ tài xế đỗ sai làn đường còn tông xe vào công an

Ngày 8.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 6.4, tổ công tác của Công an TP.Ninh Bình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn P.Tân Thành (TP.Ninh Bình).

Khi đến đoạn đường Lương Văn Tụy (P.Tân Thành) thì phát hiện Nguyễn Thế Anh điều khiển xe ô tô biển số 30F-5372 đỗ xe ngược chiều, vi phạm quy định, nên yêu cầu Nguyễn Thế Anh xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Nguyễn Thế Anh đã không chấp hành, trái lại còn tăng ga tông thẳng vào người một cán bộ công an để tẩu thoát. Trong tình huống cấp bách, cán bộ công an bị tông đã vội nhảy lên nắp capô xe ô tô . Rất may cán bộ công an này không bị thương.