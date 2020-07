Bắt hai đối tượng tội phạm người Trung Quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng

Trước đó, lực lượng Công an Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng phát hiện tại một ngôi nhà trên địa bàn khu vự biển Đà Nẵng, thuộc P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) có nhiều đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Những người này đến thuê nhà tạm trú, tuy nhiên lai lịch bất thường, do đó, sáng 8.7, Công an quận yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Đội An ninh Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà cho người nước ngoài thuê trên.

Tại đây, 2 người Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn là Li Dong (24 tuổi) và Zuo Huajun (27 tuổi) được mời về trụ sở làm việc. Qua thu thập tài liệu, công an quận xác định nhân thân 2 đối tượng này đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã.