Bắt hai người trồng rừng đốt ong lấy mật gây cháy rừng

Ngày 10.8, Công an xã Hòa Phú (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao hai người trồng rừng, gây cháy rừng do đốt ong lấy mật cho Công an H.Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.