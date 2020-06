Bắt hot girl sinh viên cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh ở Huế

Sáng 13.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiiếp tục điều tra để khởi tố vụ án buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với các nghị phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh do một hot girl sinh viên cầm đầu

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một số sinh viên của một trường cao đẳng du lịch tại Huế có liên quan đến đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy từ TP. HCM ra Huế nên đã tiến hành theo dõi, điều tra.

Liên quan đường dây ma túy này, lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ thêm: Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, trú P.Xuân Phú) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (20 tuổi, trú P.Phường Đúc, cùng TP.Huế). Khám xét nơi ở Quang và Dung, lực lượng công an thu giữ thêm 625 gr ma túy tổng hợp (dạng ketamin), 1 cân tiểu ly mà một số dụng cụ dùng ma túy.

Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận đã mua hàng từ TP. HCM, vận chuyển theo đường xe khách về Huế, giao cho Quang, Dung và nhiều người khác giao dịch, phân phối tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa - Huế đang tiếp tục làm rõ thêm các nghi can đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây ma túy do hot girl Hoàng Nguyễn Minh Hằng cầm đầu.