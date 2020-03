Bắt kẻ chuyên cắt khóa, đột nhập nhà dân trộm tài sản

Chiều 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Tân (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tuấn (35 tuổi, cư trú ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.