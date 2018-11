Bắt kẻ ‘khủng bố’ tạt mắm tôm đòi nợ

Theo trình báo của ông N.T.S (41 tuổi, ngụ địa chỉ trên), trước đó, bà N.T.K.Ch (49 tuổi, tạm trú ở đường Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) có vay tiền của một số người, sau đó các chủ nợ kéo đến nhà ông S. yêu cầu trả nợ. Vào các ngày 25.4; 29.9; 16, 22, 24, 27.10.2018, nhiều người lạ đến tạt sơn, ném chất bẩn ( nhớt, mắm tôm ) vào nhà ông S. “khủng bố” tinh thần.

Ông S. đến Công an P.Bến Thành (Q.1) trình báo vụ việc. Qua trích xuất camera, ông S. xác định Đinh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.3) là người ném chất bẩn vào nhà ông ngày 24.10.

Theo ông S. khai, bà Ch. không còn ở tại căn nhà ở hẻm 121 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1 mà chuyển đến sinh sống ở đường Trần Đình Xu. Qua điều tra, tối 5.11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 đưa Thái về trụ sở công an làm việc. Bước đầu Thái khai nhận, do bà Ch. vay tiền với lãi suất 1,3%/tháng nhưng không chịu trả. 20 giờ ngày 24.10, Thái chạy xe máy đến nhà ông S., nơi nghi bà Ch. cư trú, ném mắm tôm vào trong.

“Thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ băng nhóm cho vay “khủng bố” tinh thần người thân của con nợ bằng cách tạt sơn, mắm tôm, nhớt đòi nợ gây bức xúc dư luận. Trong khi đó, công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn do chúng tạt vào đêm khuya, vắng vẻ. Qua vụ này, cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ vụ việc và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết.