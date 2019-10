Bắt kẻ 'ngáo đá' đánh đập con cái, chém bố mẹ và vợ bị thương

Ngày 19.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , tạm giam Ngô Văn Hùng (30 tuổi, trú tại khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.