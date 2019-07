Bắt kẻ vừa ra tù lừa người bệnh lấy xe máy để mua ma túy

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương ( Kiên Giang ) cho biết đã tạm giam đối với Phạm Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do mới ra tù, bị nghiện ma túy nhưng không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định tìm người quen để lừa đảo.

Biết bà Huỳnh Thị Đèo (52 tuổi, ngụ TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương) đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa H.Kiên Lương sắp xuất viện, chiều 27.2, Hùng đến gặp bà Đèo ngỏ ý chở bà về nhà giùm. Thấy Hùng “tốt bụng” nên bà Đào đồng ý.

Biết "con mồi" đã “cắn câu”, Hùng viện cớ không có xe, và đề nghị bà Đèo gọi điện thoại cho chồng là ông Lâm Mừng giao chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng, để Hùng ghé nhà lấy rồi đến bệnh viện đón bà Đào về. Tuy nhiên, khi lấy được xe, Hùng bỏ trốn và bán chiếc xe máy ở Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) với giá 950.000 đồng, sau đó ra H.Phú Quốc sinh sống.

Đợi hoài không thấy Hùng đến đón, bà Đèo gọi điện thoại nhưng không được, mới biết bị lừa và trình báo công an. Ngày ngày 7.7, biết không thể trốn thoát, Hùng đã đến Công an xã đảo Thổ Châu, H.Phú Quốc đầu thú , sau đó bị di lý về Công an H.Kiên Lương để tiếp tục điều tra.