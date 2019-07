Bắt khẩn cấp 2 'cò mua lúa' ở miền Tây lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 27.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết liên quan đến vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa, chiếm đoạt hàng tỉ đồng , đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can: Trần Quang Nghiêm (26 tuổi, ở xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú) và Nguyễn Minh Đương (29 tuổi, ở xã Tân Long, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Minh Đương tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu Ảnh do công an cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.5, trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua đơn tố cáo của người dân, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi can gồm Lê Văn Dưỡng (35 tuổi, ở H.Hồng Dân, Bạc Liêu), Trương Hoàng Diệu (36 tuổi) và Phạm Anh Thương (37 tuổi, cùng ở TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cuối tháng 4.2019, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long nhận được đơn trình báo của ông Trần Văn Thái (49 tuổi, là tiểu thương thu mua lúa ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), có một nhóm thanh niên đã câu kết với nhau, đóng giả làm “cò” thu mua lúa bán lại cho ông với giá rẻ hơn thị trường.

Trong quá trình giao dịch, ông Thái phát hiện nhóm thanh niên đều lấy tên giả. Tuy nhiên, họ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp nên ông Thái tin tưởng đặt cọc số tiền 1,1 tỉ đồng . Khi ông Thái đi gom lúa thì người dân không cho chở lúa đi vì chưa nhận được tiền. Ông Thái gọi điện cho nhóm thanh niên trên thì điện thoại cúp máy. Biết mình bị lừa, ông Thái chủ động đến công an trình báo.