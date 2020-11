Bắt khẩn cấp 5 tên cướp đường táo tợn ở Thanh Hóa

Ngày 3.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ khẩn cấp 5 nghi phạm có hành vi chặn đường, đánh đập và cướp đi chiếc xe máy của một người dân đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh , đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm bị bắt giữ vào ngày 2.11, để điều tra về hành vi gây thương tích và cướp tài sản, gồm: Quách Văn Anh (22 tuổi), Bùi Văn Chính (17 tuổi), Quách Văn Tuyên (22 tuổi), Bùi Văn Hiếu (18 tuổi) và Hoàng Xuân Đạt (20 tuổi, cùng ngụ xã Thượng Ninh, H.Như Xuân, Thanh Hóa).

Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Sau khi cướp được xe, các nghi phạm đã đưa tài sản ra tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ và chia nhau tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo của anh B., Công an H.Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 2.11, khi đã xác định được các nghi phạm trên là thủ phạm gây án, Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, do nghiện chơi cờ bạc, lô đề và nợ nần nên rủ nhau đi cướp tài sản. Công an H.Thọ Xuân đã thu hồi được tài sản trả lại cho nạn nhân , đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm trên.