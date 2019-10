Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng dao khống chế người bán bánh, cướp 50.000 đồng

Theo thông tin ban đầu, trưa 15.10, Trắng thấy bà T.H.S. (57 tuổi, ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ) đang bán bánh dạo nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trắng đi theo bà S. đến đoạn đường vắng, ít người qua lại (thuộc ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, H.Trần Văn Thời) dùng dao khống chế bà S., cướp 50.000 đồng.

Quá hoảng sợ, bà S. truy hô để mọi người đến ứng cứu nhưng Trắng nhanh chóng bỏ chạy. Vụ việc sau đó được trình báo đến Công an H.Trần Văn Thời.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Trần Văn Thời vào cuộc xác minh, điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp Lê Minh Trắng. Tại cơ quan công an, Trắng đã thừa nhận cướp tiền của bà S. Vụ việc đang được Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục điều tra làm rõ.