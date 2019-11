Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở Thủ Thừa, Long An

Sáng 29.11, Cảnh sát hình sự Công an H.Thủ Thừa ( Long An ) ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ TT.Tân Trụ, H.Tân Trụ, Long An) để điều tra về về hành vi cướp tài sản . Phát là nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng trên địa bàn H.Thủ Thừa.