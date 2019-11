Cướp tiệm vàng giữa trưa

Khoảng 14 giờ ngày 25.11, một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng Kim Hồng (cặp QL1, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), rút búa đe dọa ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi, chủ tiệm) cùng vợ và nhân viên rồi đập bể kiếng quầy nữ trang, hốt nhiều vòng vàng bỏ vào túi quần.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được 3 nghi phạm liên quan vụ cướp tiệm vàng Thông Phương (65/1 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) vào chiều 15.11, gồm: Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, 22 tuổi, ngụ Q.2), Đàm Văn Lực (tên gọi khác Huy, 31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo Công an TP.HCM, chiều 15.11, Ayũn và Lực đi xe máy đến tiệm vàng Thông Phương, nổ súng tấn công chủ tiệm , dùng búa đập tủ lấy đi số lượng lớn vàng. Ngày 19.11 Công an TP đã bắt được Y Ét Ayũn. Ngày 22.11, công an đã xác định và vận động gia đình đưa Lực ra đầu thú.