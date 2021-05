Bắt một phụ nữ Vĩnh Phúc tổ chức cho 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 4.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, trú P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.