Bắt nghi can cạy két trộm hơn 3,7 tỉ đồng

Sáng 25.1 (Mùng một Tết Nguyên đán Canh Tý), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh này đã đến thăm, chúc Tết công an tỉnh.

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự những ngày cận Tết và đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo công tác an ninh trật tự. Các hoạt động vui xuân, đón giao thừa diễn ra tuyệt đối an toàn, tạo không khí phấn khởi ngày đầu năm mới.

Song song với hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, xuất sắc lập được nhiều thành tích. Liên tiếp sau chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao do nghi can người Đài Loan cầm đầu, bắt 10 nghi phạm có hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông lừa đảo chiếm đoạt nhiều bị hại số tiền trên 500 tỉ đồng, Công an tỉnh lại xuất sắc lập một chiến công mới ngay thềm xuân.

Trước đó, ngày 19.1, văn phòng công chứng Lê Văn ở địa chỉ 127 Lý Thường Kiệt (P.Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam) phát hiện kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng.

Chỉ sau 5 ngày xác lập chuyên án, 10 giờ ngày 24.1 (tức 30 tháng Chạp âm lịch), Công an tỉnh đã xác định nghi can gây ra vụ trộm là Võ Tuấn Anh (39 tuổi, ở chung cư Lý Thái Tổ, P.Cẩm Châu, TP.Hội An), đồng thời chặn bắt đối tượng ngay trên đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) khi nghi can đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía bắc.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tiền mặt và tang vật liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Dịp này, ông Lê Trí Thanh cũng đã đại diện lãnh đạo tỉnh trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho ban chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự vì thành tích triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản tại TP.Hội An.