Sát hại tài xế Grab ở Hà Nội: Tử hình vẫn chưa hết tội

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa; sinh viên một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội, chạy GrabBike để kiếm thêm thu nhập) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và bị cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn. Tối 30.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, cho biết vào khoảng 18 giờ 40 chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nam tài xế Grab và cướp tài sản, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết 2 nghi phạm bị bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Bước đầu, cả 2 nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Các nghi phạm bị bắt giữ là Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn; và sau đó bị di lý về Hà Nội phục vụ điều tra. Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra vụ án sát hại tài xế Grab và cướp tài sản.