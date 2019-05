Bắt nghi can chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương

ẢNH: HOÀNG VÂN Ông Dương Văn Hòa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Ngày 16.5, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết liên quan vụ chồng cũ chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương , sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề đã áp dụng biện pháp cưỡng chế Giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, H.Trần Đề) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi " cố ý gây thương tích ".