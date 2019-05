Bắt nghi can giết người, cướp tài sản đang lẩn trốn gần biên giới

Chiều 21.5, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có thư khen Công an tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị của Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, phá vụ án giết người , cướp của xảy ra tại H.Sông Hinh (Phú Yên). Ảnh: Đức Huy Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, trao thư khen cho lực lượng phá án

Công an tỉnh Phú Yên cho biết chiều 11.5, Phan Ái Dương (31 tuổi, ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn, Bình Định) thuê anh Nguyễn Anh Vũ (20 tuổi, ở thôn Tân Bình, xã Suối Bạc, H.Sơn Hòa, Phú Yên) chở xe máy đi H.Sông Hinh. Khi đến khu vực đập thủy điện Sông Ba Hạ (thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh), Dương dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vũ, rồi cướp xe máy và sợi dây chuyền vàng anh Vũ đeo trên người.

Sau khi gây án, Dương bỏ trốn. Anh Vũ được người dân và chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an H.Sơn Hòa và H.Sông Hinh để khám nghiệm hiện trường , điều tra làm rõ vụ án mạng

Do Dương bỏ trốn nên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cùng với công an một số tỉnh để truy bắt Dương. Rạng sáng 17.5, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp cùng với các đơn vị liên quan và Công an tỉnh Lạng Sơn tóm gọn Dương khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới phía bắc thuộc xã Tân Mỹ, H.Văn Lãng (Lạng Sơn).

Theo lời khai, Dương cướp tiền là để cho người yêu trả nợ.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương để điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản.