Bắt nghi can giết người, đốt xác

Chiều 24.12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sáng cùng ngày đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), là nghi can trong vụ án giết người, đốt xác. Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả (thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên).

Ngay sau đó, lực lượng công an đã di lý Thành về Đồng Tháp phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 14.12, tại nhà bà T.T.H.L (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

Trong đó, nạn nhân V.H.Q (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị hung thủ dùng hung khí chém và đốt tử vong tại hiện trường. Bà L. và 2 con ruột là L.P.T (24 tuổi) và L.P.Q (15 tuổi) bị đâm, chém gây thương tích nặng.

Sau khi xác định Thành là nghi can của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát đi thông báo đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phối hợp truy tìm.