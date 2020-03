Bắt nghi phạm cầm đầu đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 8.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ bị can trốn truy nã Nguyễn Cao Thắng (ngụ tại phường 15, quận 10, TP.HCM).

Nguyễn Cao Thắng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Nam Long - tổ chức đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đên nay. Thắng bị bắt ngày 7.3, khi đang lẫn trốn tại TP.HCM.

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7.2017, Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, quê ở Hải Phòng; tạm trú tại phường 15, quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Đức Thành (vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù) góp vốn thành lập công ty (không làm thủ tục thành lập công ty và không đăng ký kinh doanh ) lấy tên là Công ty tài chính Nam Long (đặt trụ sở tại phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) để cho vay nặng lãi

Bị cáo Nguyễn Đức Thành và 20 đồng phạm khác đã lĩnh án Ảnh Minh Hải

Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc công ty. Cả hai đã lập ra 25 chi nhánh, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 - 4 tỉnh, thành phố và thuê người quản lý các chi nhánh, phủ gần khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ tháng 7.2017 - 6.2018, Công ty tài chính Nam Long đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.

Không chỉ cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, Thành và Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng trả nợ. Nghiêm trọng hơn, tháng 7.2018, anh N.V.M (nhân viên Công ty tài chính Nam Long) đi thu tiền lãi về không nộp lại cho công ty, đã bị bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới việc anh M. tử vong.

Tháng 9.2018, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đầu truy quét đường dây tín dụng đen quy mô lớn này. Nguyễn Đức Thành và 20 đối tượng khác đã bị bắt, và bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử, tuyên án hôm 18.2. Riêng Nguyễn Cao Thắng bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã. Đầu tháng 3, sau khi biết Thắng đang lẫn trốn tại TP.HCM, lực lượng công an đã lên phương án và tiến hành bắt giữ bị can này.