Bắt nghi phạm đâm chết người sau khi va chạm giao thông rồi bỏ trốn

Sáng 28.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ Trần Quốc Dũng (24 tuổi, trú P.Phước Tiến, TP.Nha Trang), sau hơn 20 ngày bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, tối 5.2, Dũng cùng bạn gái chạy xe máy trên đường Ngô Đến (TP.Nha Trang) thì xảy ra va chạm giao thông với ông Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang). Hai bên cự cãi, lớn tiếng qua lại. Dũng rút dao đâm ông Lực ngã xuống đường, sau đó cùng bạn gái phóng xe bỏ đi.

Trong đêm khuya 5.2, người dân phát hiện ông Lực đã tử vong với vết đâm trên người, cạnh đó là chiếc xe máy, nên báo công an.

Từ hình ảnh nghi phạm do camera ghi lại được, ngày 23.2, công an phát đi thông báo truy tìm kẻ gây án, với các đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Bạn gái Dũng sau đó đã trình diện công an và bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, Dũng đã bỏ trốn.

Đến chiều 27.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Trần Quốc Dũng khi nghi phạm đang ở Đầm Môn (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa). Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận sát hại nạn nhân.

Công an cũng cho biết Dũng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật, mới chấp hành xong án tù ngày 25.12.2020.