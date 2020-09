Bắt nguyên kế toán trưởng tham ô nhiều tỉ đồng của một công ty Hàn Quốc

Chiều 25.9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (37 tuổi, trú tại P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vì có hành vi tham ô hàng tỉ đồng.