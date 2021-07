Bắt Nguyễn Kim An, tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi trại giam Chí Hòa: Nhiều chiến sĩ đã được cách ly

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 16.7, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã thông tin về vụ bắt giữ t ử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê ở H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận ), người nhiễm Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa.

Theo ông Tài, quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An phải đảm bảo an toàn cho cả tử tù lẫn lực lượng tham gia truy bắt. Bởi thời điểm bắt giữ Nguyễn Kim An, lực lượng chiến sĩ biết rõ đối tượng dương tính Covid-19 nhưng vẫn dũng cảm bắt bằng được để đưa về Trại tạm giam Chí Hòa.

Đã bắt được tử tù dương tính Covid-19 vượt ngục Chí Hòa

Xử lý nhân văn

"Hiện những chiến sĩ tham gia bắt giữ Nguyễn Kim An được đưa đi cách ly, dù đã chích ngừa. Liên quan việc nếu phạm nhân nhiễm Covid-19 thì quan điểm của Công an TP phải xử lý nhân văn, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công an, tuân thủ quy trình để tránh lây nhiễm. Hiện khu cách ly và khu phong tỏa, khu điều trị đều có lực lượng công an và các lực lượng khác, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình huống mất an ninh trật tự", ông Tài nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trần Đức Tài tại cuộc họp Ảnh: Sỹ Đông

Xử phạt không tuân thủ phòng dịch gần 5 tỉ đồng

Theo ông Tài, hiện nay bên cạnh công tác chống dịch, lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng tham gia phải đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân, để nhân dân thấy được công sức, chủ trương của Đảng về đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, những người yếu thế được quan tâm.

"Quá trình tuần tra nếu có trường hợp người dân ý thức chưa cao thì nhắc nhở, nếu cố tình vi phạm thì phải cương quyết xử lý", ông Tài nhấn mạnh.

Ông Tài cũng mong muốn người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để TP kiềm chế, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, quan trọng nhất là sự tự giác của người dân, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử phạt. Tại các chốt kiểm tra, riêng lực lượng công an đã xử phạt khoảng 4,8 tỉ đồng.

Cũng trong sáng nay (16.7), thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã đến động viên, khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.7.2021, tử tù Nguyễn Kim An đang ở Trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM) thì bỏ trốn. Thời điểm bỏ trốn, An đang nhiễm Covid-19. Tối 15.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kim An về tội "trốn khỏi nơi giam", đồng thời ký quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này. Sau đó, An đã bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc 1 giờ sáng nay 16.7 tại một địa điểm ở P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).