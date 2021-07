Tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa là ai?

Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê ở H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận ) là tử tù vừa trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa vào ngày 13.5 gây xôn xao dư luận những ngày qua. Rạng sáng 16.7, tử tù này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM bắt giữ và đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.

7 năm trước, An đã giết bạn học chung để cướp tài sản , chở xác đến cầu Phú Mỹ (Q.7) vứt xuống sông. Lúc đó, An mới 19 tuổi.

Giết người có tính toán, dã man

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25.2.2014, An nảy sinh ý định cướp xe máy của Đ. (bạn thân của An) nên mua thuốc an thần rồi hẹn nạn nhân đi uống cà phê tại Q.6 nhưng bất thành, do nạn nhân thấy nước đắng nên nhổ ra.

Đến tối 26.6.2014, An tiếp tục hẹn Đ. đến nhà An trọ tại đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) rồi pha thuốc an thần vào nước cho nạn nhân uống. Qua thời gian ngấm thuốc, An tưởng nạn nhân đã chết nên nhét vào bao tải và chở đến cầu Phú Mỹ (Q.7) ném xuống sông.

Để xóa dấu vết, An dùng ĐTDĐ của nạn nhân gọi cho mẹ của nạn nhân bịa chuyện An bị bắt cóc, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Vài ngày sau đó, An đã bị bắt giữ.

Tháng 6.2015, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với An. An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21.9.2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm, tử hình bị cáo Nguyễn Kim An.

An đã ra tay tàn độc, giết chết bạn mình để cướp tài sản rồi vứt xác xuống sông phi tang. Những ngày ở phiên tòa năm đó, An cúi đầu, nhận sai, tỏ vẻ hối lỗi vì đã lên kế hoạch giết bạn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Khi đó, bị cáo An nói ân hận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo An giết người có toan tính, thực hiện mục đích đến cùng, dã man, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tuyên y án tử hình đối với An về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản".

Trốn khỏi trại giam khi đang nhiễm Covid-19

Đến ngày 13.7.2021, tử tù Nguyễn Kim An đang ở Trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM) thì bỏ trốn khỏi nơi này. Đáng nói, thời điểm bỏ trốn, An đang nhiễm Covid-19. Trong chiều 15.7, PC02 nhanh chóng phát thông báo truy tìm An. Tối 15.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kim An về tội "trốn khỏi nơi giam", đồng thời ký quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Hàng trăm trinh sát đã vất vả để truy tìm tử tù này khắp ngóc ngách của TP.HCM. Qua quá trình theo dõi, lực lượng công an phát hiện An đang lẩn trốn tại P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức). PC02 đã bắt giữ An lúc 1 giờ sáng nay (16.7).

Trưa 16.7, thượng tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng PC02) cho biết, hiện đã đưa An về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.