Bắt nhân viên giám sát kế toán lừa đảo tài sản

Ngày 29.1, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Đinh Công Tân (28 tuổi, quê Nam Định) theo quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tân lúc bị công an bắt giữ

Theo kết quả điều tra, Tân là nhân viên giám sát bộ phận kế toán nội bộ của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (Công ty Hồ Tràm) nên biết khách đến khách sạn The Grand Hồ Tràm đánh bài sẽ được ưu đãi thanh toán miễn phí một số dịch vụ.

Tân vào hệ thống máy tính nội bộ, tự ý chỉnh sửa một số hóa đơn thuê phòng khách sạn đã được khách thanh toán bằng tiền mặt thành hóa đơn khách hàng được miễn phí thanh toán.

Sau đó, Tân đến bộ phận lễ tân khách sạn rút tiền mặt tương ứng số tiền ghi trên hóa đơn đã chỉnh sửa để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2017 - 1.2018, Tân đã nhiều lần gọi điện cho anh Nguyễn Long Nhân (hân viên lễ tân của Khách sạn The Grand Hồ Tràm) đề nghị được rút tiền mặt trả cho khách với lý do khách đã thay đổi hình thức thanh toán. Đồng thời, Nhân được bồi dưỡng 5% trong tổng số tiền được rút ra.

Do tin tưởng Tân nên Nhân đã nhiều lần rút tiền mặt do khách đã thanh toán đưa lại cho Tân.

Qua rà soát nội bộ, Công ty Hồ Tràm xác định với thủ đoạn nêu trên, Tân đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, chia cho Nhân 84 triệu đồng.

Ngày 7.2.2018, Công ty Hồ Tràm đã ra quyết định sa thải đối với Tân và Nhân, yêu cầu cả hai hoàn trả lại tiền cho công ty. Thời hạn chót trả tiền là ngày 31.5.2018.

Sau đó, Nhân đã hoàn trả đầy đủ số tiền hơn 84 triệu đồng cho Công ty Hồ Tràm như cam kết.

Tân chỉ trả lại hơn 1 tỉ đồng và hết khả năng chi trả nên Công ty Hồ Tràm đã gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của Tân đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do Tân bỏ trốn nên ngày 2.1.2019, Cơ quan CSĐT Công an tình Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó bắt giữ Tân khi nghi can này đang trốn tại Hà Nội