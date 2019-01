Cảnh giác cuộc gọi lừa đảo: ‘Đây là tòa án, anh chị có giấy triệu tập’

Giả cả số máy của trung tâm chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng



Ngày 9.1, Công an TP.Đà Nẵng cho hay trong 2 tháng cuối năm 2018, trực ban công an TP nhận được gần 30 cuộc gọi của người dân, xác minh về các “cán bộ” điều tra dỏm thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo

Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân; kịp thời báo Đội điều tra tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát kinh tế) qua số điện thoại 0694.260.260

Theo đó, nạn nhân nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra với các tên, như: Lê Thanh Ngọc, Lê Thanh Tùng, Phạm Tuấn Anh, Lê Thành Nam… đe dọa. Cụ thể, những “cán bộ điều tra” tự xưng “phủ đầu” người nhận cuộc gọi bằng cách đe dọa họ liên quan đường dây tội phạm, rửa tiền. Sau đó, các “cán bộ điều tra” yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan điều tra để được làm rõ.

Bà H. tưởng thật, kê khai các tài khoản mở bằng CMND để chứng minh trong sạch. Sau đó, điều tra viên dỏm hướng dẫn bà thế chấp các sổ tiết kiệm để vay hơn 3 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản của điều tra viên để xác minh. Số tiền này đã bị những kẻ lừa đảo rút sạch.

Chị H.T.H (ngụ đường Núi Thành, Q.Hải Châu) cũng đến Công an TP trình báo về việc bị chiếm đoạt 140 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Trước đó, chiều 15.10.2018, chị H.T.H chat qua Facebook với một khách hàng. Người này nói đang ở nước ngoài nên không thể giao dịch theo cách của ngân hàng Việt Nam nên gửi chị H. link (đường dẫn), yêu cầu chị này điền thông tin cá nhân, tài khoản Internet Banking để khách chuyển tiền. Sau đó, chị H. được hướng dẫn chụp màn hình mã OTP của chị và gửi cho khách (đối tượng lừa đảo). Ít phút sau tài khoản chị bị rút sạch 140 triệu đồng.

Chiêu lừa này không mới và các ngân hàng cũng đã cảnh báo tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác nhưng thỉnh thoảng vẫn có người sập bẫy.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã nhiều lần có văn bản cảnh báo, khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với tổ chức, cá nhân qua điện thoại, nếu cần cơ quan chức năng sẽ gửi thư mời cụ thể.

Vì vậy, Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân; kịp thời báo Đội điều tra tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát kinh tế) qua số điện thoại 0694.260.260 nếu gặp tình huống tương tự.

Nở rộ lừa đảo qua Facebook

Ảnh: Mai Trâm Lênh bắt tạm giam “ giả” được gởi tới các nạn nhân để hù dọa

Tình trạng nói trên cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Theo Công an TP.Cần Thơ, thời gian gần đây, xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao cài đặt số điện thoại “ảo”. Khi gọi cho các nạn nhân, trên điện thoại di động sẽ hiện số điện thoại của ngành Công an hoặc Tòa án. Nếu người dân tra tìm số thì sẽ đúng với số thực tế nên nhiều người tin đây là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn tạo ra âm thanh, tiếng nói chuyện qua bộ đàm cho nạn nhân nghe để nạn nhân nghĩ rằng lực lượng công an đang làm việc.