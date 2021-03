Bắt nhóm 'chuyên gia' phân tích lô đề, lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỉ đồng

Chiều 13.1, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 8 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng bằng hình thức bán số lô đề trên mạng xã hội

Trước đó, chiều tối 11.3, tại một khách sạn ở TP.Vinh (Nghệ An), Công an H.Nghi Lộc phối hợp một số đơn vị của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ 7 nghi phạm đều ngụ ở H.Quỳnh Lưu (Nghệ An), gồm: Trần Văn Thảo (28 tuổi), Trần Văn Hiếu (27 tuổi), Trần Văn Trọng (21 tuổi), Phan Văn Bắc (31 tuổi), Phan Văn Tuấn (28 tuổi), Trần Văn Định (25 tuổi) và Trần Văn Việt (23 tuổi).

Cùng thời điểm, công an đồng thời bắt giữ Trương Thị Ngọc (27 tuổi, ngụ xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Nghệ An), khi nghi phạm này đang trên đường từ H.Diễn Châu vào TP.Vinh. Đây là nghi phạm cầm đầu đường dây "chuyên gia" phân tích lô đề trên.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ 6 dàn máy vi tính, 110 triệu đồng tiền mặt, 20 thẻ tín dụng, trong đó 15 thẻ tín dụng có số dư xấp xỉ 11 tỉ đồng.

Qua điều tra, công an xác định, nhóm này đã tạo hoặc thuê kênh YouTube, quay video chương trình mở thưởng xổ số hàng ngày và đăng lên các kênh này. Trong video, các nghi phạm tự nhận là "chuyên gia” phân tích lô đề trên cơ sở kết quả xổ số hàng ngày để tính kết quả của ngày tiếp theo.

Nhằm tạo lòng tin, nhóm nghi phạm còn "khuyến mãi" kết quả 2 ngày liên tiếp nếu con số khách hàng đã mua không trúng.

Để có thể mua kết quả lô đề, các "con bạc" phải chuyển tiền vào tài khoản được "chuyên gia" chỉ định.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 15 tỉ đồng của những người nghiện lô đề.