Bắt nhóm đánh bạc giữa lưng đèo Đại Ninh, tạm giữ 12 ô tô

Rạng sáng 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) bắt quả tang một nhóm đánh bạc giữa lưng chừng đèo Đại Ninh (gần Nhà máy thủy điện Đại Ninh, trên QL28B, thuộc địa bàn xã Phan Lâm, H.Bắc Bình).

Khi các trinh sát ập vào bắt giữ, những người chơi bạc vẫn say mê sát phạt giữa rừng trong đêm lạnh giá. Bên ngoài đường vào nơi đánh bạc có một bãi đất rộng để 32 chiếc ô tô.

PC02 Công an Bình Thuận đã tạm giữ tại chiếu bạc gần 100 triệu đồng tiền mặt và gần 400 triệu đồng từ người chơi. Có 38 người chơi (trong đó có 10 nữ) bị đưa về trụ sở Công an H.Bắc Bình để lấy lời khai. Công an cũng đã tạm giữ 12/32 chiếc ô tô ở hiện trường.