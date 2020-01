Bắt nhóm nghi phạm bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỉ đồng

Công an thành phố Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau gần 5 giờ đồng hồ tích cực điều tra, tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã bắt quả tang Toàn, Hiếu và Tâm đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè nên lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo, sau đó tìm cách hẹn gặp để bắt cóc tống tiền. Công an tỉnh Trà Vinh đã giải cứu an toàn cho nữ sinh , bàn giao cho gia đình chăm sóc; đồng thời di lý nhóm 3 nghi phạm từ Cần Thơ về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.