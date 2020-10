Bắt nhóm nghi phạm cưỡng đoạt tiền khách hành hương

Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi can cưỡng đoạt tiền của khách hành hương.

Đến, Huy và Dũng (từ trái sang) tại cơ quan công an - ẢNH: CTV ẢNH: CTV Đến, Huy và Dũng (từ trái sang) tại cơ quan công an