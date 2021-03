Bắt nhóm thanh niên chiếm đoạt của FE Credit gần 500 triệu đồng

Ngày 30.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 4 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị bắt và khởi tố, gồm: Lê Quốc Huy (27 tuổi, ngụ TT.Quân Chu, H.Đại Từ, Thái Nguyên), Trần Như Ngọc (29 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, TP.Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Huy Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ P.Bắc Cường, TP.Lào Cai, Lào Cai), và Nguyễn Đại Nghĩa (29 tuổi, ngụ xã Lưu Phương, H.Kim Sơn, Ninh Bình).

Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Ngụy Văn Thạch (29 tuổi, ngụ TT.Tân Dân, H.Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Lai Thành, H.Kim Sơn, Ninh Bình), và Trần Văn Hưng (38 tuổi, ngụ xã Tuy Lộc, H.Cẩm Khê, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng điều tra vụ án ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa nhận được tin báo của Bưu điện TP.Thanh Hóa, về việc nghi ngờ có một số người sử dụng CMTND giả để vay và rút tiền vay của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), qua hệ thống bưu điện.

Công an TP.Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, và xác định 7 nghi phạm trên đã câu kết với nhau, mua máy móc và các thiết bị về tự làm giả CMTND, bằng cách đánh cắp và sử dụng thông tin cá nhân của người khác. Sau đó, các nghi phạm sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp được để làm CMTND, nhưng ảnh trong CMTND giả là ảnh các nghi phạm.

Ngoài ra, các nghi phạm còn đánh cắp thông tin cá nhân của nhiều người , sau đó chiếm đoạt số điện thoại của người dân để phục vụ cho việc lừa đảo vay tiền.

Khi đã làm được CMTND giả và đánh cắp được số điện thoại, các nghi phạm đã làm thủ tục vay tiền tiêu dùng qua hệ thống vay trên mạng của FE Credit, với mức vay từ 20 - 70 triệu đồng/hồ sơ.

Hồ sơ hoàn thành, các nghi phạm mang theo CMTND giả đến Bưu điện TP.Thanh Hóa, hoặc các bưu điện khác theo ủy quyền của FE Credit để nhận tiền đã vay.