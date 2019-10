Bắt nữ nghi phạm sát hại người đàn ông ở Hải Dương bằng 3 nhát dao

Chiều nay 25.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang bắt giữ Đinh Thị Then (30 tuổi, ngụ thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang), nghi phạm giết anh Bùi Ngọc Thành (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) vào sáng 24.10.

Tại cơ quan công an, Then khai do có mâu thuẫn với anh Thành nên sáng 24.10 đi xe máy đến nhà nạn nhân nói chuyện. Trong lúc tranh cãi , Then dùng con dao gọt hoa quả mang trong người đâm vào vùng ngực anh Thành rồi bỏ đi. Anh Thành cố chạy vào nhà thì gục ngã trong vườn, trên ngực có 3 vết thương.

Sau khi được con gái tìm thấy, anh Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày vì vết thương quá nặng.

Nghi phạm Then đã lập gia đình , có 3 con. Đối tượng này đang làm nghề thu mua sắt vụn, trong khi nạn nhân Bùi Ngọc Thành là cai thầu xây dựng.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ án.